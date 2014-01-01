ФСБ возбудила дело о насильственном захвате власти против экс-депутата Пономарева*

Дело по статье о насильственном захвате власти возбудила Федеральная служба безопасности России в отношении признанного иноагентом бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева. Экс-депутата также обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем.

В сообщении ФСБ поясняется, что уголовное дело возбуждено на основании достоверных данных об учреждении Пономаревым в ноябре 2022 года в Польше политического движения "Съезд народных депутатов"**. Цель этого движения - насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации, подчеркнули в спецслужбе. Деятельность организации в апреле 2023 года была признана нежелательной на территории России.

В ФСБ указывают, что в деятельности учрежденной Пономаревым организации приняли участие более 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев. СНД** принял более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов. Пономарев бежал из России в 2014 году, когда его обвинили в растрате. Против него в России возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье о госизмене, передает РИА Новости. Экс-депутат - участник эмигрантской организации "Форум свободных государств постРоссии"***, признанной террористической и запрещенной в России.

*Лицо, исполняющее функции иноагента

**Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации

***Организация, признанная террористической и запрещенная в России