Макрон призвал начать переговоры между Россией и Украиной

Конфликт на Украине можно урегулировать только посадив Москву и Киев за стол переговоров. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х (Twitter).

Заявление французский лидер сделал после беседы с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Макрон отметил, что бразильский коллега разделяет его точку зрения о прекращении конфликта на Украине.

"Мы стремимся к прочному и долгосрочному миру на Украине. Чтобы достичь этого, Россия должно прекратить агрессию, и это должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для украинцев", — написал президент Франции, подчеркнув, что опасается возникновения ситуации, аналогичной кризису с минскими соглашениями.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры России и США, на которых обсудили, в том числе, урегулирование конфликта на Украине. Российская сторона отметила, что текущая ситуация в отношениях Москвы и Вашингтона развивается уникальным образом и уже может считаться определенным успехом. В свою очередь в США заявили, что встреча в Эр-Рияде стала "монументальным шагом" к миру.