Штрафы для автомобилистов хотят увеличить в два раза

В России любителям ездить в автомобиле не пристегнутыми могут увеличить штрафы в два раза. А тем, кто изготавливает и продает заглуши для ремня безопасности и вовсе придется закрыть бизнес.

Как пишет Mash, соответствующие законопроекты уже внесены в Госдуму. Согласно инициативе, за непристегнутый ремень будут штрафовать на 3 тысячи рублей. А заглушки запретят полностью. Тех же, кто продолжит ими пользоваться, ждет суровое наказание. Сейчас устройства, которые имитируют пристегивание ремня безопасности, можно купить на любом маркетплейсе, причем стоят они копейки, что делает опасное приспособление доступным каждому.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шамарин объяснил, что проблема с заглушками очень серьезная, автолюбители просто не осознают, какому риску себя подвергают. Шамарин считает, что избавиться от заглушек поможет только введение закона, по которому пострадавшие в ДТП водители должны сами оплачивать свое лечение, если не были пристегнуты.