Глава РФПИ раскрыл детали переговоров в Эр-Рияде

Совместные проекты России и США в Арктике были одной из тем на встрече в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Детали состоявшихся накануне переговоров в Эр-Рияде раскрыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью Politico.

По словам Дмитриева, это была в большей степени общая дискуссия. Речь идет об энергетических проектах в арктическом регионе. Глава РФПИ отметил, что после этих переговоров совместные инвестиции Москвы и Вашингтона более вероятны.

Также Дмитриев отметил, что Российский фонд прямых инвестиций ожидает возвращения ряда американских компаний на российский рынок уже во втором квартале 2025 года. Однако процесс возвращения для предпринимателей из США будет непростым, так как многие ниши уже заняты.