Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

Этот день может быть полон разговоров и новых идей. Однако будьте осторожны, не позволяйте чрезмерному энтузиазму отрывать вас от реальности.

Тельцы

Избегайте поспешных решений в плане инвестиций или деловых соглашений. Лучше не доверять слишком заманчивым предложениям – скорее всего, это пустышки.

Близнецы

Юпитер в вашем знаке не в ладах с Меркурием в Рыбах. Вы можете почувствовать, что не способны сделать выбор между двумя идеями, предложениями или подходами.

Раки

Вам предстоит столкнуться с неопределённостью в вопросах здоровья и работы. Старайтесь внимательно относиться к деталям и не давать обещаний.

Львы

Этот день может принести вам волну креативных идей, но быть опасным для личных отношений. Все потому, что вы будете слишком идеализировать партнера.

Девы

Вам сегодня будет трудно совладать с большим количеством задач или информации. Важно избегать путаницы и не делать поспешных выводов.

Весы

Не спешите соглашаться на предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Проверяйте факты, чтобы избежать неприятных последствий.

Скорпионы

Вас может охватить жгучее желание потратить деньги на что-то приятное. Однако будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку чрезмерных ожиданий.

Стрельцы

Возможно, вам будет трудно выразить свои мысли, а слова могут быть неверно истолкованы. Избегайте публичных заявлений и думайте прежде, чем говорить.

Козероги

Будьте готовы к тому, что не всё сегодня будет идти по плану. Постарайтесь быть более гибкими, чтобы справиться с любой неожиданностью и перестроиться.

Водолеи

Вы рискуете потратить много энергии и времени на самые обычные дела. Важно поддерживать оптимистичный настрой – вас спасут чувство юмора и самоирония.

Рыбы

Конфликт Меркурия в вашем знаке с Юпитером в Близнецах будет мешать вам быть логичными и точными. Сосредоточьтесь на самых простых и неважных делах.