Серия мощных взрывов этой ночью прогремела в крупных городах Украины, сообщили местные власти и СМИ. В Одессе поражён промышленный объект, который неонацисты использовали в военных целях. После детонации вспыхнул сильный пожар, который не могут потушить до сих пор. Также уничтожены несколько электроподстанций. Они подпитывали предприятия украинского ВПК. Кроме того, взрывы прогремели в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. Как неоднократно отмечали в Минобороны, удары по военным объектам неонацистов - это ответ на попытки Киева нанести ущерб российской энергоинфраструктуре. В зоне СВО тем временем наши бойцы прорвали оборону киевских радикалов в районе Константинополя. Успехи - и в курском приграничье.

Морпехи "разобрали" блиндажи, окопы и пулеметные точки. И таких разбитых позиций ВСУ в Курском приграничье все больше. Убежать боевики не успели. Как, впрочем, и дождаться подкрепления. Колонна с техникой и новой партией мобилизованных попала в засаду.

"Штука" - это норвежский комплекс противовоздушной обороны NASAMS. Их у ВСУ всего-то раз-два и обчелся. Дефицитные установки наши разведчики взорвали в первую очередь. Следом уничтожили ангары, где националисты собирались спрятать натовскую технику.

Гранат, разбросанных во дворах – десятки. И все до единой – целые. Но не потому, что боевики не успевали выдергивать чеку. А потому, что "лимонки" - бракованные. Внутри – некондиционный тротил, похожий на муку. Но Киеву все равно кого отправлять в утиль. Что списанные боеприпасы, что людей.

На полигоне под Ужгородом новобранцы – пенсионеры. И вот этих мужчин сегодня массово гонят на убой. Контингент 60+ гибнет не только от пуль, но еще от простуд и обморожений. В окопах сейчас – минус 18. Руслан Копач вместо отделения геронтологии попал в отделение десантно-штурмовой бригады. И в первом же бою, когда большая часть его сослуживцев была ранена, понял – эвакуации не дождаться.

В Донецкой республике российские штурмовики ворвались в поселок Константинополь. Закрепились на улицах. И рассекли националистов на две группы. Сейчас идет их ликвидация. Не исключено, в ближайшие сутки будет полностью освобождена Андреевка. По крайней мере, известно, что сопротивление боевиков не наблюдается. А десантники начинают зачистку.