Россия выглядит победительницей по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии. С таким признанием выступила глава евродипломатии Кайя Каллас. После первой за несколько лет встречи официальных представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде Старый Свет охватила паника. Опасения Брюсселя по поводу того, что новая администрация Белого дома кардинально меняет курс своей внешней политики полностью подтвердились. И в роли проигравшего теперь рискует оказаться не только киевский режим, но и его европейские покровители.

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