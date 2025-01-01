В Индонезии продолжаются международные учения "Комодо-2025"

Высокий профессионализм и полная готовность к любым ситуациям. В Индонезии, где проходят масштабные международные учения "Комодо-2025", состоялся симпозиум по безопасности.

От российской делегации выступил заместитель Главнокомандующего ВМФ Владимир Воробьёв. Он подчеркнул, что манёвры направлены на развитие и укрепление сотрудничества и носят исключительно гуманитарный характер.

Россию представляют экипажи корветов Тихоокеанского флота. Они прибыли в Индонезию на прошлой неделе. Зам главкома заслушал доклады командиров и подтвердил, что экипажи и техника готовы к выполнению задач.

В ходе манёвров корабли 30 стран отработают комплекс совместных мер по оказанию помощи судам, которые по легенде учений терпят бедствие. Продлятся манёвры до 22 февраля.