Мэр Петербурга Анатолий Собчак умер 25 лет назад

Анатолий Собчак буквально ворвался в большую политику в 1989 году. Широко известный к тому моменту лишь в академических кругах - доктор юридических наук, профессор юридического факультета Ленинградского университета - он убедительно победил на выборах народных депутатов СССР. И в числе 2,5 тысяч делегатов стал одним из ярких участников первого съезда.

Собчак, как и многие молодые политики того времени, в определенном смысле был демократом-романтиком. И не его вина, что вскоре СССР распался. Крах великого государства он переживал как личную боль и уже тогда предвидел многие проблемы.

"Я не призываю к каким-либо территориальным притязаниям, а я просто говорю, что это должно быть предметом переговоров. Потому что юридически республика имеет право только на ту территорию, с которой она вошла в Союз. И если она аннулировала союзный договор вместе с другими участниками этого союзного договора, то она и должна возвратиться к своим прежним границам. Меня очень беспокоит, что Украина свою независимость связывает, главным образом, с созданием мощных вооруженных сил", - говорил Собчак.

По сути, последним толчком к распаду СССР стал путч 1991-го. Анатолий Собчак был избран мэром Ленинграда всего за два месяца до этого события. В те тревожные августовские дни он обратился к горожанам и связался с командованием Ленинградского военного округа. В итоге приказ ГКЧП не был выполнен. Противостояния, грозившего обернуться кровопролитием, удалось избежать. Но мэра города на Неве уже ждали новые испытания. Рушилась система управления страной, по швам трещала экономика. Бывали дни, когда продовольствия в многомиллионном Петербурге оставалось буквально на считанные дни. Собчак в ручном режиме бессонными ночами решал проблемы и всегда честно отвечал на самые острые вопросы людей. Владимир Путин, который тогда работал в команде Собчака, вспоминал:

"Мы сидели с ним на сцене. Я брал записки и, честно скажу, для меня была большая школа. Стал сначала откладывать такие грубые, ругательные записки. Он, когда увидел, что я селекцию осуществляю, он - дайте-ка мне. Забрал. И начал отвечать на самые острые вопросы. Но отвечал так искренне, так с душой, правдиво, что люди верили ему".

Современники рассказывают, убежденный демократ Собчак нередко был излишне прямолинеен, методы его работы подчас были авторитарными. Но, подчеркивают, и время было такое - говорить прямо, а действовать жестко. Ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. А Собчак привлек в город на Неве инвестиции, заботился о сохранении исторического центра и культурных традиций. И одним из главных своих достижений считал возвращение названия - Санкт-Петербург. А ведь было еще участие в разработке новой Конституции России, по которой и сегодня живет наша страна.

"Это был, безусловно, политик общенационального масштаба. Он жил и развивался как политик, а он прошел короткий, но очень яркий и знаковый путь развития в политике - в очень сложный, переломный период в нашей новейшей истории. Такой человек был нужен нашей стране. И он появился. Он много сделал и для города, и для страны. И мы, во всяком случае, те, кто знал его, любил и дружил с ним, никогда этого не забудем", - отметил Путин.

Сердце Анатолия Собчака остановилось 25 лет назад в Калининградской области. Он поехал туда как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина. Сегодня, в день памяти первого мэра Санкт-Петербурга, его родные и соратники снова соберутся у памятника человеку, который, по признанию многих, стал для них настоящим другом и учителем.