Собянин утвердил проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом

В историческом центре Москвы на острове Балчуг появится новый прогулочный маршрут. Подробности рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Так, согласно проекту, участки Болотной набережной, разделённые улицей Серафимовича, соединят пешеходным переходом под Малым Каменным мостом. Обустроят четыре спуска к воде - помимо лестниц, сделают пандусы для передвижения маломобильных граждан. От Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее.

По словам мэра, в результате будет завершён единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьёвы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.