С 2026 года года в России изменится порядок выхода на пенсию

Россияне со следующего года смогут выходить на пенсию в беззаявительном порядке. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова.

В 2026 году право на выплату по старости будут иметь женщины 59 лет и мужчины в возрасте 64 года, если они успели наработать 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При этом писать заявление больше не нужно, Соцфонд сам пришлет решение о назначении пенсии. Так сейчас назначают выплаты по инвалидности, по потере кормильца, социальные пенсии детям-сиротам.

Отмечается, что будущему пенсионеру за месяц до наступления пенсионного возраста направят уведомление о состоянии его лицевого счета, размере предполагаемой пенсии. При желании граждане смогут получить отсрочку выплат, чтобы заработать повышающие коэффициенты, пишет РИА Новости.