Крыса загнана в угол. Так оценил положение Владимира Зеленского Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза России отметил, что президент США Дональд Трамп резко высказался об ответственности украинского лидера за начало войны.

Кроме того, как написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте", Трамп требует от Зеленского отчета о разворованных деньгах, признания сложившихся на земле реалий и проведения на Украине выборов. Вдобавок от украинского лидера потребовали расчета за ранее оказанную помощь: США ожидают передачи половины стоимости "страны 404" в рамках сделки по редкоземельным материалам.

В то же время, Медведев подчеркивает, что загнанная в угол крыса – зверь опасный. На него, похоже, реально разозлился главный покровитель. И в такой ситуации Зеленский, чтобы перевести стрелки, может использовать все средства - вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы".