Ученые доказали, что мир возник так, как написано в Библии

Авторитетные физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо подтвердили теорию о том, что мир был сотворен из хаоса. Ученые заявили, что в Библии описано реалистичное появление Вселенной.

Исследование с заголовком "Как создать Вселенную" размещено в библиотеке Корнеллского университета. В своем труде ученые при помощи механизма, который разработан математиком Андреем Марковым, доказали библейскую теорию сотворения мира.

Вычисления физиков показали, что Вселенная возникла из хаоса, как описано в древнем писании. Упорядоченный мир со стабильной материей, постоянной скоростью света и привычной нам гравитацией складывается из бесформенной массы и пространства.

Ученые нашли лишь одно существенное различие с Ветхим Заветом. В Библии Бог предстает человекоподобных существом с руками и ногами, а в рамках Вселенной в роли Господа выступают вибрация и энергия, которые определяют все мировые процессы.