Российские войска, освобождая Свердликово в Курской области, вышли на границу с Сумской областью. Формирования ВСУ вытеснены на территорию Украины, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, Свердликово занято подразделениями ВС России. Российские десантники вышли на государственную границу и продолжают удерживать населенный пункт. В Минобороны добавили, что в освобождении участвовали десантники 51-го и 56-го гвардейских десантно-штурмовых полков.

Отмечается, что противник, понимая значимость Свердликово, подвез резервы. Однако они были уничтожены ударами артиллерии и БПЛА, часть попала в плен. При освобождении населенного пункта российские войска взяли под контроль дорогу Суджа-Рыльск.