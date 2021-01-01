Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян разводятся: в Сеть слили доказательства измен

Ира и Арай познакомились на "Доме-2", но чувства между ними вспыхнули гораздо позже, когда оба покинули проект. В 2021 году Пинчук и Чобанян поженились, правда, свадьбы не было, Ира в загс пришла с внушительным животиком.

Блогеры транслировали на своих страницах в соцсетях красивую жизнь и семейную идиллию. Они не скрывали, что проблемы и разногласия в браке случаются, но, мол, нет ничего из ряда вон выходящего. В 2023 году Ира стала мамой во второй раз, она родила еще одного сына. Поклонники пары верили, что у Пинчук и Чобаняна идеальная семья.

Но на 30-летие Ира получила неожиданный подарок от хакеров. Неизвестные взломали страничку Арая в соцсети и прислали его жене скрины переписок. Выяснилось, что муж годами обманывал звезду "Дома-2".

"Вот сейчас сижу на кухне одна. Я не знаю просто что мне делать… У меня просто истерика… Вот просто представьте, насколько человек к********й! Он клялся здоровьем своей матери… Это такой ужас… Это просто ничтожество!" — разрыдалась Ира прямо перед подписчиками.

Пинчук объявила, что измену не простит. "Мы разводимся", — написала она на своей странице в соцсети.