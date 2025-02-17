Житель ЮАР предстал перед судом за избиение крокодила

Житель южноафриканской провинции Лимпопо предстал перед судом по обвинению в нарушении закона о защите животных от 1962 года. 47-летнего Джона Мулаудзи из деревни Дутуни арестовали 14 февраля.

Основанием для ареста стал появившийся в социальных сетях ролик, на котором Мулаудзи пинал ногой выбравшегося из-под дамбы нильского крокодила. Камера запечатлела также толпу жителей деревни, которые подбадривали героя криками, сообщает SNL24.

Свидетельствовавшие против мужчины полицейские пояснили, что нильские крокодилы опасны в воде, однако на суше практически не представляют угрозы для человека. Они заявили, что крокодил не заслужил такого обращения – тем более, что он включен в список видов, находящихся под угрозой.