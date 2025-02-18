Россияне могут получить около 411 тысяч рублей из накопительной пенсии

Россияне могут единовременно получить порядка 411 тысяч рублей из накопительной пенсии. Как — рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

На выплату могут рассчитывать женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Накопительную пенсию можно получить частями в формате ежемесячных выплат, если набранная сума выше 10% от прожиточного минимума. "Сейчас выплата доступна при сумме выше 1520 рублей в месяц", — пояснила депутат.

Но, для тех, у кого накопления меньше установленного порога, есть возможность получить выплату единовременно. По словам Светланы Бессараб, речь идет о сумме около 411 тысяч рублей.

Чтобы получить эти деньги, нужно внимательно прочитать условия договора, так как речь идет о негосударственных пенсионных фондах. Если условия подразумевают такую выплату, то пенсионер может смело писать заявление о начислении ему денежных средств, пишет "Лента.ру".