Спецпосланник президента США по России и Украине прибыл в Киев

Кит Келлог прибыл в Киев. В украинской столице спецпосланник президента США по России и Украине проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Как пишет украинское издание "Общественное", Келлог намерен пробыть в Киеве до 22 февраля. Отмечается, что визит проходит на фоне срыва подписания соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом.

ТАСС напоминает о прошедших 18 февраля переговорах России и США в Эр-Рияде. Их итоги не понравились Зеленскому, однако сам он подвергся резкой критике со стороны президента США. Дональд Трамп обвинил его в развязывании войны и потребовал отчета в направленных Киеву американских деньгах.