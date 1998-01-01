Собянин: Реконструкция стадиона "Торпедо" завершится осенью 2026 года

Стадион "Торпедо" станет современной спортивной ареной. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, вместимость стадиона увеличится до 15 тысяч человек.

Как отмечается, завершение реконструкции стадиона "Торпедо" планируется осенью следующего года.

"Стадион на ул. Восточная был возведен в 1959 году для тренировок футбольной команды завода ЗИЛ – московского "Торпедо". К Олимпиаде-80 его расширили, сделали редкую по тем временам систему электрического подогрева газона. Перед проведением в Москве I Всемирных юношеских игр 1998 года изрядно обветшавший стадион был частично отремонтирован. Три года назад мы начали комплексную реконструкцию. В результате стадион имени Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби", – говорится в сообщении.

Ранее Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы. Здесь можно заниматься не только фигурным катанием и хоккеем, но и другими видами спорта.