В Москве чествовали участников СВО и курсантов воинских училищ

"Традициям героев Отечества верны" - под таким названием в столице прошла торжественная встреча и чествование участников СВО, молодых офицеров, слушателей и курсантов воинских училищ.

Мероприятие организовала комиссия Общественной палаты совместно с Минобороны, Росгвардией и Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса в преддверии Дня защитника Отечества.

Участникам показали киноленту о жизни и подвигах ветеранов Великой Отечественной. В ходе встречи организаторы отметили важность сохранения исторической памяти, а также подчеркнули, что герои спецоперации по праву являются наследниками славы наших предков, которые одержали победу над нацизмом.