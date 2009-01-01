В Москве открылась выставка, посвященная Императорской Академии наук

Об истории создания и достижениях первого высшего научного учреждения России - Императорской Академии наук - рассказывает выставка, которая открылась сегодня в Москве.

Экспозиция, подготовленная Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом, при участии РАН, организована в продолжение празднования 300-летия ведущего научного центра страны, юбилей которого отмечали в прошлом году.

На стендах представлены биографии выдающихся отечественных астрономов, математиков и физиков, химиков и биологов. Посетители узнают о знаковых экспедициях и открытиях, совершенных российскими светилами науки. По словам организаторов, выставка призвана подчеркнуть важность научных достижений для развития страны.

"Для нас чрезвычайно важно, что сегодня с нами была молодежь из разных вузов Москвы. Очень важно, чтобы ребята понимали, насколько важно самоотверженно трудиться на благо отечества. Насколько важно найти свое призвание, реализоваться в своей профессии. Потому что труд каждого трудящегося для науки, для процветания отечества он востребован, он необходим нам для нашего выживания, для нашего будущего", - отметила Анна Громова, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.