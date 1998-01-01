Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Завершение реконструкции легендарного стадиона "Торпедо" планируется в следующем году. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте". Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. А рядом возведут три тренировочных поля с искусственным покрытием, которое будет соответствовать мировым стандартам.

Вместо прожекторов над стадионом - башенные краны, а трибуны пока занимают рабочие. В Москве возрождают спортивную легенду - идет реконструкция стадиона "Торпедо". Об этом в своем блоге рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин:

"Стадион на Восточной улице был возведён в 1959-м для тренировок футбольной команды завода ЗИЛ — московского "Торпедо". К Олимпиаде-80 его расширили, сделали редкую по тем временам систему электрического подогрева газона. Перед проведением в Москве I Всемирных юношеских игр 1998 года изрядно обветшавший стадион был частично отремонтирован. Три года назад мы начали комплексную реконструкцию. В результате стадион им. Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби".

Обновленная арена будет соответствовать всем российским и мировым стандартам - высшим категориям по классификации УЕФА и Российского футбольного союза. Количество зрителей вырастет до 15 тысяч. За матчами болельщики будут следить на свежем воздухе. Проект не предусматривает крышу - только навесы над трибунами.

"Футбольное поле предусмотрено с подогревом, соответственно, атмосферных осадков в виде снега не будет. Трибуны будут защищены со всех сторон фасадом", - пояснил Анатолий Инин, заместитель директора ООО "СГС-Югра", руководитель строительства.

Все работы идут по графику, общая готовность - примерно на треть. "Сейчас в среднем готовность порядка 30%, мы идём в графике. У нас завершены монолитные работы, сейчас активно ведутся фасадные, кровельной работы, протяжка наружных коммуникаций. И вся необходимая инфраструктура, в том числе металлоконструкции, активно монтируются", - рассказал Владислав Овчинский, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы.

По задумке архитекторов, с высоты можно будет увидеть логотип клуба, и в дизайне самой арены будет угадываться отсылка к истории команды, которая появилась при автозаводе ЗИЛ.

Футбольную арену построят в форме шестеренки - той самой, с эмблемы клуба. Именно этот вариант победил на открытом голосовании. Впервые в истории мирового футбола дизайн будущего стадиона выбирали болельщики.

Реконструкция завершится осенью следующего года. Рядом с основной ареной появятся три тренировочных поля с искусственным покрытием мирового уровня. Все это часть планов по развитию бывшей территории ЗИЛа, которая превращается в новый городской район.