В России начали применять новый препарат от "синдрома бабочки"

"Синдром бабочки" вылечит... вирус. В Москве детей, страдающих серьёзным заболеванием - буллёзным эпидермолизом - успешно лечат новейшим препаратом, изобретённым в России. Ещё недавно пациентам с хрупкой кожей приходилось делать перевязки дорогостоящими материалами. Теперь есть препарат, решающий проблему в корне.

Адалату уже 16 лет и все эти годы он находится под наблюдением врачей. Сразу после рождения на его коже начали появляться пузыри, первый месяц жизни он провел под капельницами, а потом поставили диагноз - буллезный эпидермолиз. Адалат так называемый ребенок-"бабочка", у него очень хрупкая кожа и даже обычное прикосновение может ранить. По словам мамы Юлии, сложнее всего было в первые месяцы.

Раньше лечение Адалата ограничивалось ежедневными перевязками специальными дорогостоящими материалами, которые выполняли роль протеза кожи. Обычные бинты здесь не помогали, они прилипают к ранам и только усугубляют ситуацию. Однако год назад появилось новое лекарство, которое помогает коже заживать, снижает зуд и боль и ускоряет процесс регенерации.

"Данный препарат построен на основе вируса герпеса простого типа. Этот вирус не реплицирующийся, то есть не имеет способности к размножению. И данный вирус несет на себе рабочие копии того гена, который отсутствует у пациентов с буллезным эпидермолизом", - пояснила Ольга Орлова, врач-дерматолог НИКИ детства.

Лекарство наносят на травмированные участки кожи раз в неделю. Адалат проходит процедуру уже в четвертый раз и, по словам врачей, результаты многообещающие. Маленький Артем тоже оказался в числе первых пациентов, кто получает лечение новым препаратом. Хоть с процессом он еще не был знаком, через все манипуляции прошел храбро, и даже попутно рассказывал врачам о своих увлечениях.

Диагноз не мешает Артему посещать школу. Он уже отлично говорит на английском языке и даже начал учить китайский. Теперь, благодаря новому препарату, у него появится больше возможностей.

"Все дети, которые находятся на лечении, в период нанесения отмечают гораздо лучшее состояние, уменьшение зуда в период непосредственно самого нанесения. На следующий день, когда мы приглашаем после проведения основных мероприятий, мы наблюдаем достаточно хорошую эпиталицазию кожных процессов, которые без препаратов наблюдаются далеко даже не на первой и даже на второй неделе", - рассказал Петр Уткин, заведующий детского суточного стационара ГБУЗ "МНПЦДК ДЗМ".

В России проживает до 2,5 тысяч человек с буллезным эпидермолизом. Новое лекарство пока доступно только пациентам с тяжелой формой болезни. Однако, по словам врачей, уже сейчас его эффективность внушает надежду, что в будущем оно сможет стать спасением для всех пациентов с этим редким заболеванием.