Архив Владимира Гиляровского передан в Музей Москвы

Сегодня в Музей Москвы передали архив писателя и журналиста Владимира Гиляровского - автора книги "Москва и москвичи".

Письма и приглашения, адресованные Гиляровскому. Стихи, очерки, заметки, сделанные его рукой. А ещё сборники, адресованные писателю на рецензию. И огромное число документов той эпохи: меню, афиши, буклеты - дядя Гиляй любил хранить даже такие чисто бытовые публикации. Всё это нашли случайно - на столичных развалах.

"Благодаря детективной истории, когда в букинистическом магазине был найден архив Гиляровского, Музей Москвы стал обладателем 1331 документа, посвященного жизни и творчеству Гиляровского. На основании найденных материалов Музей Москвы к середине года подготовит экспозицию", - рассказала Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы.