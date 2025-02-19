В Кремле назвали возможную дату переговоров Путина и Трампа

Существует вероятность, что переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут состояться до конца февраля. Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Западные СМИ пишут очень многое, наши СМИ пишут очень многое... Может быть, а может и не быть", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Накануне в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций России и США. Официальные представители двух стран впервые за три года собрались за одним столом. Стороны общались почти пять часов с небольшим перерывом на ланч. В США заявили, что встреча в Эр-Рияде стала "монументальным шагом" к миру.