Максим Галкин* после концерта оскорбил зрителей и попытался оправдаться: вышло нелепо

Признанный иноагентом Максим Галкин* оскандалился во время гастролей по Европе. 48-летний комик оскорбил собственных поклонников. Муж Аллы Пугачевой отказался принять цветы у зрителей.

Неприятный инцидент произошел в Осло. О нем стало известно после того как на своей странице в запрещенной соцсети Галкин* опубликовал фрагмент гастрольного тура. "Незабываемые гастроли! Спасибо моим зрителям в городах Испании, Швеции и Норвегии", — подписал кадры комик.

Однако поклонники артиста тут же ему ответили, что неплохо было бы благодарить публику вживую, а не постами в соцсетях. Как выяснилось, юморист сбегал от своих же зрителей сразу после финальной фразы, даже не забрав цветы.

"Максим, мы приехали издалека, из Средней Норвегии, это 10 часов пути на машине, автобусе и поезде до Осло. И какое же было разочарование в конце, когда вы не взяли цветы у многих зрителей. Некоторые прилетели на ваш концерт даже из соседних стран", — написала в комментариях одна из поклонниц комика.

По словам женщины, зрители стояли после концерта с букетами, звали Галкина*, но он не вышел. Тогда люди просили передать цветы ему или кому-то из команды артиста.

"Сотрудники театра, где проходил концерт, стояли в растерянности, не зная, что им делать", — посетовала поклонница Галкина*.

Муж Аллы Пугачевой попытался оправдаться. "Поверьте мне, я никуда не уходил. Гримерка там же. Я еще долго был в зале, да и жил в том же отеле. Может, вы уже были на улице, а я из здания не выходил. В любом случае спасибо! Вы же цветы купили, а они еще и с вами остались, как красивое воспоминание", — выдал полную нелепицу Максим.

Зрительница в ответ уличила комика во вранье и отметила, что Галкин* просто испугался брать цветы у поклонников. Женщина посоветовала артисту не бояться своих же зрителей, ведь он гастролирует по безопасным странам.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента