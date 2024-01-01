Кремль: Москва и Вашингтон не могут принимать решения о выборах на Украине

Москва и Вашингтон не принимают решения о последовательности выборов на Украине и прекращении огня. Россия и США на переговорах в Эр-Рияде обменялись мнениями на этот счет, на заходить дальше они не могут, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Москве ранее подчеркивали, что легитимность Владимира Зеленского, называющего себя президентом Украины, сомнительна. Украинская конституция не предусматривает переноса президентских выборов во время военного положения. Соответственно, полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Киев должен проявить политическую волю для урегулирования конфликта. Однако Владимир Зеленский делает довольно противоречивые заявления – притом, что Украине предстоит назвать своего переговорщика в мирном процессе, приводит слова Пескова ТАСС.