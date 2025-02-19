В Москве подешевела аренда квартир: однушки теперь в среднем по 67 тысяч

В российской столице начали опускаться арендные ставки. Квартиры сдают дешевле, чем в конце 2024 года.

Так, однокомнатную квартиру в Москве на сегодняшний день можно снять в среднем за 67,3 тысячи рублей, а двухкомнатную за 107,2 тысячи рублей. С сентября прошлого года однокомнатные квартиры подешевели на 7%, двухкомнатные — на 15%.

Как объяснил руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов, это связано с резким ростом цен на аренду квартир в Москве летом 2024 года. После отмены льготной ипотеки те, кто планировал, но не успел купить жилье, начали арендовать квартиры, что совпало с сезонным ростом спроса. Тогда за два летних месяца цены подскочили на 15-20%. Но уже в сентябре начался откат к весенним значениям, который продолжается до сих пор, сообщает MSK1.ru.