ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и объекты энергетики

Российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Также разрушены объекты энергетики военно-промышленного комплекса Украины, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары также по цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска. Поражены пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и техники противника.

Подразделения ВС России улучшили тактическое положение. В результате активных действий российских войск ВСУ потеряли в общей сложности более 975 боевиков. Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29, пять французских управляемых авиационных бомб "Hammer", две управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.