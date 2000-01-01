"Самые красивые в мире девочки": 86-летний Виторган похвастался куколками-дочками

Эммануил Виторган семь лет назад вновь стал папой. Супруга актера Ирина Млодик подарила ему дочь Этель, а спустя год у пары родилась еще одна малышка — Клара. Пожилые родители души не чают в наследницах.

Сестрички Этель и Клара, как отмечают поклонники Виторгана, хорошенькие, словно куколки — кудрявые волосы, пухленькие щечки и большие выразительные глазки девочек никого не оставят равнодушными. А 86-летний актер и его 63-летняя жена не скрывают, что благодаря дочкам у них началась вторая молодость.

Эммануил Гедеонович все свободное время старается посвящать девочкам, артист даже берет их с собой на работу. А иногда Этель и Клара с папой и мамой выходят на сцену "Виторган-клуба". Народный артист России всегда отдельно анонсирует участие дочек в концертах. Так, судя по афише на страничке актера в соцсети, девочки появятся на вечере памяти Аллы Балет, бывшей жены Виторгана, которая скончалась в 2000 году от рака.

Виторган опубликовал анонс мероприятия и сопроводил его снимком своей семьи. Этель и Клара позировали рядом с папой и мамой. Сестрички одеты в пышные платьица, а волосы их украшают ободки. "Самые красивые в мире девочки", — умиляются поклонники артиста.

Напомним, народный артист России с 2003 года женат на Ирине Млодик. Супругов часто критикуют из-за того, что они стали родителями в преклонном возрасте. Сам Эммануил Гедеонович в одном из интервью признался, что понимает, что никогда не увидит внуков от своих младших дочек. "Я бы мечтал увидеть наших девочек на свадьбах, но боюсь, что не дотяну. Боюсь очень!!" — говорил артист.