ЕС включил в санкционный список 48 физлиц из России

Евросоюз в спешном порядке готовит 16-й пакет ограничений против России. По данным агентства Reuters, в санкционные списки ЕС попадут по меньшей мере 48 физических и 35 юридических лиц.

Как рассказали агентству европейские дипломаты, санкции в отношении юридических лиц подразумевают заморозку их активов в странах Евросоюза. А физлицам будет запрещен въезд в государства объединения.

Также, по данным евродипломатов, в 16-й пакет антироссийских санкций войдет запрет на продажу России игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов. В Евросоюзе считают, что российские военнослужащие используют игровые консоли для управления беспилотниками.