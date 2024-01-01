Президент Украины дал очередное интервью западным СМИ, в котором затронул тему своей отставки. Владимир Зеленский заявил, что не покинет свой кабинет, пока не "добьется всего".

По словам лидера киевского режима, он сможет сложить полномочия только после принятия Украины в Европейский союз и НАТО. Это его главное условие. "Пока у нас этого нет, я буду защищать свою страну", — отметил Зеленский в интервью ARD.

Кроме того, глава Незалежной сослался на необходимость получить гарантии безопасности для Украины в ходе урегулирования конфликта. Зеленский считает, что это стало бы показателем его успеха и знаком, что он "добился всего".

Отметим, что срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек еще 20 мая 2024 года. Однако выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Тогда Зеленский объявил, что голосование просто "несвоевременно" в текущих условиях.