Подразделения группировки ВС России "Север" продолжают наступление в Курской области. Нанесено поражение подразделениям 17 бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районе Суджи. Отражены две контратаки противника, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, за сутки потери украинских формирований составили более 510 военнослужащих. Один боевик сдался в плен. Уничтожен танк, 22 боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО "Ольха".

Российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в Сумской области. Уничтожен склад боеприпасов и материальных средств. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62040 военнослужащих и 371 танк.