ВС России уничтожили скопление военной техники ВСУ. Как сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев, техника была спрятана в Полтавской области.

По данным Лебедева, боевики зачем-то накапливали военную технику рядом с селом Запселье, в северной части региона на границе с Курской областью. Все маскировали, но тщетно - туда прилетела фугасная авиабомба.

Кроме того, как рассказал подпольщик, пять авиабомб были сброшены в районе железнодорожной станции в городе Хутор Михайловский. По его словам, еще один авиаудар российские войска нанесли в районе насосного завода в поселке Свесса. В селе Песчаное было два взрыва в районе свинофермы. После прилёта в Сумскую областную больницу начали поступать боевики с рваными, осколочными ранениями и ожогами.