Зеленский назвал требование Трампа вернуть США $500 млрд "несерьезным разговором"

Требование Дональда Трампа вернуть США 500 миллиардов долларов Владимир Зеленский назвал завышенным. По мнению главы киевского режима, это вообще "несерьезный разговор".

По данным Зеленского, Америка потратила гораздо меньше средств на помощь Киеву. "У нас абсолютно разные цифры. Нам война стоила 320 миллиардов долларов", — заявил украинский лидер на пресс-конференции в Киеве.

Якобы Украина потратила на конфликт 120 миллиардов долларов, еще 200 миллиардов были получены от Штатов и Евросоюза. "Всего США дали нам на сегодня более 67 миллиардов долларов оружием и 31,5 миллиарда в виде прямой помощи в бюджет. Но разговор о том, что нам надо вернуть 500 миллиардов — это несерьезный разговор", — отметил Зеленский.

Ранее Трамп сообщил, что хочет вернуть все потраченные американским правительством деньги, и предложил Украине сделку, в рамках которой Киев должен предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. В свою очередь Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы. В предложенном Трампом документе, как рассказал президент Украины, не было ни слова о гарантиях, пишет ТАСС.