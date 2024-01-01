Владимир Зеленский не уйдет со своего поста, пока Украина не получит гарантий безопасности. Он намерен оставаться президентом до вступления страны в НАТО и Евросоюз. Об этом глава киевского режима заявил в интервью ARD.

Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. По Как сказал Зеленский, выборы "несвоевременны".

Президент США 19 февраля поддержал необходимость проведения выборов на Украине. Дональд Трамп указал на низкий уровень поддержки Владимира Зеленского населением. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.