Украинские власти ради срыва российско-американских переговоров допускают сценарий терактов в отношении дипломатических представительств России в Европе. Об этом в среду, 19 февраля, рассказали в Службе внешней разведки (СВР) России.

Как отмечает ведомство, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок".

Чтобы избежать этого, киевский режим может решиться на череду атак на российские дипмиссии в европейских странах — в частности, в Германии, странах Балтии и Скандинавии, предупреждает СВР.

Нельзя исключать, что в качестве плацдарма для воплощения своего сценария Киев изберет Словакию и Венгрию, ведь тогда "будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту", сообщает ТАСС.

Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что Украина в ближайшую неделю может устроить обстрелы, теракты, атаки на гражданские объекты и другие провокации против России. Они будут приурочены к 23 февраля, когда в нашей стране отмечают День защитника Отечества.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, говоря о главе киевского режима Владимире Зеленском, что загнанная в угол крыса – зверь опасный. Зеленский в таком состоянии способен использовать все средства — вплоть до ударов по своим и применения "грязной бомбы".