Группа туристов попала под лавину в Карачаево-Черкесии

Туристы из Ставрополя попали под лавину на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Группа из 15 человек не была зарегистрирована для передвижения по маршруту, сообщает Telegram-канал Shot.

12 россиян не попали под лавину, у них сейчас плохо работают рации. Сообщается, что они выдвинулись в сторону места происшествия. Предполагается, что под лавиной могли оказаться основатель группы "Альпинизм Ставрополь", Константин К., и Николай Ю.

Инцидент произошел в Зеленчукском районе, неподалеку от Софийского ущелья. По данным источника канала, один из пострадавших смог выбраться. Поиски еще двоих продолжаются. Спасшегося из-под лавины осматривают медики.