Якубович впервые прокомментировал свой скандальный уход посередине шоу

В конце прошлого года Леонид Якубович стал участником скандальной истории. Тогда он пришел на шоу "Что было дальше?", однако внезапно покинул студию, даже не рассказав до конца историю. Его попытались остановить, однако легендарный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" не пожелал остаться.

И вот сейчас, во время проведения мастер-класса в МГИМО, Леонид Якубович прокомментировал происшедшее, сообщает телеграм-канал "Звездач". По словам шоумена, он мог бы быстро заткнуть за пояс молодых юмористов, однако давал им возможность показать себя, но в какой-то момент у него все же лопнуло терпение.

"Я им сказал: "Ребята, поаккуратней, потому что делать вы этого не умеете". Их сбить можно за одну секунду. Я не стал в середине их трогать, потому что понимал, что они работают. Но было несколько моментов, когда я бы обрушил эту передачу до того, как я ушел. Я сцепил себе зубы из уважения к ним, кстати", - сообщил Якубович.

Отметим, что известный ведущий крайне редко снимается в передачах, поэтому его появление на молодежном шоу можно считать настоящей удачей. В Сети комментаторы высказали мнение, что менее опытным юмористам просто не хватило опыта и "мощи" для достойного общения с "такой глыбой" как Леонид Якубович.