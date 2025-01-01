Пока говорить об участии в выборах президента Украины неуместно. Такой ответ дал в среду, 19 февраля, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный на вопрос о том, планирует ли он баллотироваться.

Экс-главком Вооруженных сил Украины не стал категорически отрицать вероятность своего участия в президентских выборах, но и от конкретики воздержался.

Залужный заявил, что "наступят соответствующие условия, и тогда я как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы" (цитата по РБК).

Ранее источники утверждали, что если выборы президента Украины состоятся в 2025 году, Владимир Зеленский с треском провалится. Наиболее вероятным победителем выборов называют экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Сам предводитель киевского режима заявил, что не покинет президентский кабинет, пока не "добьется всего", а это означает вступление Украины в Евросоюз и в НАТО.