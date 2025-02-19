Шепелев позавидовал гонорарам Биковича

В Москве прошла премьера фильма "Красный шелк", главную роль в котором исполнил Милош Бикович. В ленте рассказывается о бывшем секретном агенте, который путешествует на поезде через всю Россию в 1927 году.

На премьеру детектива пришли многие российские звезды, появился на красной дорожке и телеведущий Дмитрий Шепелев. Он пообщался с журналистами и порассуждал о работе Биковича. Дело в том, что на съемках фильма сербско-российский актер подверг опасности свою жизнь. Милош прыгал со скалы без дублеров. В итоге получил травму ноги и даже на премьеру пришел, опираясь на трость.

Бывший гражданский муж Жанны Фриске судя по всему позавидовал Милошу Биковичу. Ведь Дмитрий поинтересовался, а сколько же заплатили Биковичу, что он решил работать без дублера?

"А какой гонорар у Милоша, что он решил рискнуть своей жизнью? И после этого уже обсуждал бы головокружительные трюки", — заявил Шепелев в беседе с Voice.