Лавров указал на главную проблему в отношениях США и ЕС

Соединенные Штаты не против Европы. Вашингтон хочет, чтобы Европу не строила брюссельская бюрократия и не требовала от каждой страны в сообществе следовать линии партии, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров сослался на переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Глава МИД отметил: госсекретарь США Марко Рубио указал на то, что Вашингтон смотрит на международные отношения как на умение управлять национальными интересами. Чтобы каждое национальное государство ЕС могло эти интересы отстаивать и представлять в полном объеме.

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель ранее заявил, что отношения США и Евросоюза переживают "несогласованный развод". По словам Борреля, он вызван идеологическими разногласиями между сторонами, которые особенно выделились на недавней Мюнхенской конференции, передает ТАСС.