В Евросоюзе уже вовсю обсуждают, кому и сколько придется платить Украине после прекращения финансовой поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом рассказал в среду, 19 февраля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Как отметил политик, "американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров".

От Будапешта, по словам Орбана, требуют ежегодно выкладывать в пользу киевского режима по 200 миллиардов форинтов (500 миллионов евро). Однако "об этом не может быть и речи", ведь Украина "пока не выполнила ни одного условия для членства в ЕС", сообщает ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на требование президента США Дональда Трампа вернуть потраченные Вашингтоном 500 миллиардов долларов. Зеленский заверил, что о подобной сумме речь вообще не идет, поскольку "нам война стоила 320 миллиардов долларов".

Тем временем источники рассказали, что Евросоюз готовит пакет военной помощи Украине на сумму не менее 6 миллиардов евро. В него, как ожидается, войдет "всё — от 1,5 миллиона артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны".