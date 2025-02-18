"Подарки мне уже не нужны": Юрий Антонов рассказал о юбилее

Сегодня, 19 февраля, юбилей у неподражаемого Юрия Антонова. Народному артисту России исполнилось 80 лет. Светлые мелодии, трогательные строки - на его песнях выросло не одно поколение. Без преувеличения, каждая его работа - хит на долгие годы.

В свежем интервью Юрий Антонов рассказал о предстоящем мероприятии, приуроченном к круглой дате. По словам мэтра, он планирует отметить юбилей "богато", с большим количеством приглашенных гостей.

"Дело не в подарках, они мне уже не нужны. Я организовываю праздник для того, чтобы отметить эту серьезную дату. Хочу просто увидеть своих приятелей, друзей, с которыми я много лет знаком... Главное, чтобы люди пришли, сели, отдохнули. Мы попоем песни, потанцуем. Дай бог, все пройдет хорошо!" - рассказал Антонов "МК".

Несмотря на то, что больших концертов с двумя отделениями артист практически не дает, на корпоративах он выступает с удовольствием. Он объяснил это тем, что " меньше петь приходится, все уютно и близко". Причем песни Юрия Антонова пользуются популярностью как у возрастных людей, так и у молодежи. Кстати, если у слушателей его творчество вызывает трепет, то сам певец к нему относится спокойно.

"Это моя работа, я отношусь к песням как к своей работе. Ну, конечно, я ценю ее. А как иначе вообще?" - задал риторический вопрос юбиляр.