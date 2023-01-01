Роспотребнадзор оценил риск распространения энтеровируса C105 в России

В России отсутствует угроза распространения энтеровирусной инфекции C105. Об этом в среду, 19 февраля, рассказали в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Ведомство отреагировало на сообщения об обнаружении энтеровируса C105 в Испании. На российской территории в рамках плотного генетического эпиднадзора в 2023–2024 годах было выявлено два случая EV-C105, заболевания протекали в легкой форме.

В целом в мире фиксировались лишь единичные случаи этой инфекции, рисков ее распространения на территории России не отмечается. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, сообщает ведомство.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что общая эпидемиологическая обстановка в мире нестабильна, сохраняются риски возникновения новых биологических угроз — например, нового высокопатогенного вируса гриппа.

В конце 2024 года вспышка энтеровирусной инфекции привела к закрытию детского сада №37 в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону. Детей отправили под медицинское наблюдение, а помещения учреждения тщательно обработали спецсредствами.