У Илона Маска умер старший ребенок

О горе в семье Илона Маска сообщил его отец Эррол. 79-летний родитель рассказал, что первенец миллиардера умер в возрасте десяти месяцев. Причиной трагедии стал синдром внезапной детской смерти. Однако сам Эррол убежден, что во всем виноваты Илон и его тогдашняя супруга Джастин Уилсон. По его мнению, родители просто не уделяли внимания ребенку, спихнув его на нянь.

"Первый ребенок слишком много времени проводил с нянями и умер на попечении няни. Илон убьет меня за эти слова, но я думаю, что это именно так, и это никуда не годится. Они были слишком богаты, у них было слишком много нянь", – заявил Эррол Маск американскому журналу Wide Awake.

Он также сообщил, что к моменту развода Илона и Джастин у них было 12 нянь на шестерых детей.

Кстати, всего у миллиардера, по последним данным, 13 чад от разных женщин. Помимо шестерых от первой жены, у Илона трое наследников от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис и еще трое – от певицы Граймс.

О том, что у Маска появился 13 ребенок, на днях сообщила американская детская писательница Эшли Сент-Клер. Однако сам миллиардер пока эту информацию не прокомментировал.