Проведение военных учений "Запад", которые совместно запланировали Россия и Белоруссия, не является чем-то из ряда вон выходящим. На это указал в среду, 19 февраля, госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

По словам политика, которые приводит БелТА, Минск упрекают в намерении провести вместе с Москвой учения, хотя "это только две страны" и "все проходит на плановой основе".

Вольфович напомнил, что участники Союзного государства проводят такие маневры каждые два года в рамках подготовки региональной группировки войск. Никакой угрозы для соседей России и Белоруссии в этом нет, тем более что организаторы готовы позвать иностранных наблюдателей.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов напомнил про условия открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства, которые уже провели серию крупнейших со времен холодной войны учений.

При этом спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркивала, что учения Североатлантического альянса вблизи российско-финской границы повышают риски новых военных инцидентов.