Путин дал оценку российско-американским переговорам в Эр-Рияде

Владимир Путин сообщил, что ему доложили о результатах переговоров в Эр-Рияде между Россией и США. Президент положительно оценил результаты первой за много лет встречи представителей двух стран.

По словам главы государства, Россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по самым разным направлениям, в которых у Москвы и Вашингтона есть взаимный интерес. Среди них — Ближний Восток.

Путин также заявил, что Москве и Вашингтону не нужны посредники в диалоге. Говоря о членах американской делегации, президент отметил, что это были "совсем другие люди" — без предвзятости и осуждений.

Также президент подтвердил перспективу возобновления диппредставительств США и России. Путин подчеркнул, что выдворение дипломатов ни к чему хорошему не приводит.

Российско-американские переговоры прошли накануне в столице Саудовской Аравии. Обсуждалось возобновление отношений между двумя странами и другие темы, в том числе возможность прекращения украинского конфликта.