Путин заявил о готовности вернуться за стол переговоров по Украине

Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя прошедшие в Эр-Рияде переговоры делегаций России и США, на которых обсуждался в том числе украинский кризис.

Путин подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога ни с Киевом, ни с Европой. Однако Украина и европейские страны сами прекратили контакты с Россией.

Комментируя сами переговоры в Эр-Рияде, глава государства отметил, что их целью было повышение доверия между Россией и Вашингтоном. Путин поблагодарил руководство Саудовской Аравии за предоставленную площадку для встречи. В ближайшие дни он намерен позвонить наследному принцу, чтобы поблагодарить за содействие.

Президент России также заявил, что Москве и Вашингтону не нужны посредники в диалоге.