Российский лидер Владимир Путин заявил, что пока не готов конкретно сказать, когда может пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Путин подчеркнул, что с удовольствием встретится с американским коллегой, однако эта встреча должна быть подготовлена надлежащим образом. Лидерам двух государств недостаточно просто встретиться — необходимо добиться проработки самых важных вопросов, в том числе по урегулированию конфликта на Украине.

Дональд Трамп не раз давал обещание быстро решить украинский кризис, но при получении важных данных о развитии ситуации, вступив в должность президента США, изменил позицию — это естественно, отметил Владимир Путин.

Что касается контактов с киевским режимом и Евросоюзом в контексте урегулирования конфликта на Украине, Москва никогда не отказывалась от диалога. Президент России напомнил, что европейцы сами прекратили контакты с нашей страной, а Киев даже запретил себе переговоры с Россией, сообщает ТАСС.